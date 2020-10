Comune Chieti, prima seduta nuovo Consiglio al Teatro Marrucino

(ANSA) - CHIETI, 22 OTT - Si terrà oggi all'interno del teatro Marrucino, con inizio alle ore 16, la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Chieti.

L'assemblea si riunirà in presenza all'interno del Teatro, nel pieno rispetto delle normative Covid sul distanziamento, regole che, imponendo numeri contingentati, al momento non rendono possibile la partecipazione ampia della cittadinanza.

Per ovviare a tale inconveniente, l'Amministrazione comunale ha predisposto una diretta della seduta, che potrà essere seguita dalla pagina Facebook dell'Ente, raggiungibile cliccando sul link https://www.facebook.com/comunedichieti. (ANSA).