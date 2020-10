Altalena per disabili nel Parco del Sole donata da Alpini

(ANSA) - L'AQUILA, 22 OTT - Da oggi i bambini con disabilità che si recheranno nel Parco del Sole all'Aquila, nei pressi della Basilica di Collemaggio, avranno una possibilità in più per giocare e socializzare. Potranno farlo grazie a un'altalena speciale inaugurata dal sindaco Pierluigi Biondi, dal presidente della Sezione Ana Abruzzi Pietro D'Alfonso, dal Capo gruppo Ana del 9 Reggimento Alpini Daniele Di Benedetto e da Alpini in congedo e in armi. Presente anche il Colonnello Gianmarco Laurencig, Comandante 9 Reggimento Alpini dell'Aquila. "Un atto di generosità - ha detto Biondi - che abbiamo molto apprezzato e consente alla città di essere ancora più accogliente e inclusiva. Ringrazio l'associazione nazionale Alpini, in particolare il Gruppo del 9 Reggimento, con cui abbiamo collaborato anche nell'emergenza sanitaria con iniziative meritorie, come la spesa sospesa e la distribuzione di generi alimentari frutto di donazioni". Il Colonnello Laurencig ha ribadito l'importanza della collaborazione tra Alpini in armi e Alpini in congedo e sottolineato l'affetto che la città da sempre manifesta verso il reparto. (ANSA).