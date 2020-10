Rischio idrogeologico Manoppello, fondi per mitigare rischio

(ANSA) - MANOPPELLO (PESCARA), 21 OTT - Un milione di euro dalla Protezione Civile per consolidare la frana di contrada Boccetto nel centro storico di Manoppello (Pescara). Sono state aperte le offerte di gara per l'affidamento dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico. La zona è compromessa da un moto gravitativo complesso del versante Occidentale del centro storico di Manoppello che si estende per 39.773 metri quadrati. Il fenomeno ha avuto una brusca accelerazione con le intense precipitazioni di gennaio 2017 ed è al momento attivo, tende ad accelerare in concomitanza di forti piogge. Prevista, tra l'altro, la realizzazione di un muro di contenimento su pali a valle della sede municipale lungo 54 metri, il consolidamento del muro su via Arendt per 15 metri, interventi di canalizzazione delle acque sull'area che ricade in zona 'a pericolosità elevata'. (ANSA).