Covid, Abruzzo al lavoro su struttura mobile per test rapidi

(ANSA) - PESCARA, 21 OTT - Arriveranno presto in Abruzzo i test dell'antigene per la ricerca del coronavirus. Si tratta di tamponi che danno una risposta in tempi estremamente rapidi. Lo ha annunciato, a margine della presentazione del super-macchinario della Asl di Pescara in grado di analizzare fino a 2.400 tamponi al giorno, l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, sottolineando che "si stanno attivando le gare per l'acquisto, sia attraverso la Asl sia attraverso la Protezione civile" e che "i tempi saranno quelli delle procedure".

"I test rapidi - dice Verì - saranno utili in modo particolare dove ci sono comunità: li attiveremo nelle Rsa, nelle strutture dove ci sono maggiori criticità, nelle scuole.

L'obiettivo è quello di mandare in giro una struttura mobile per l'esecuzione dei test, così da portare avanti una sanità di prossimità che è ciò che ci vuole in questo momento", conclude l'assessore. (ANSA).