Autunno in Abruzzo, -7.6 gradi la minima a Campo Felice

(ANSA) - L'AQUILA, 20 OTT - Autunno sottozero sulle montagne d'Abruzzo, con temperature minime, rilevate questa mattina dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteorologica 'Aq Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm), scese fino a - 7.6 gradi a Campo Felice. Gli altri valori: Piani di Pezza (a 1450 metri di quota nel territorio di Rocca di Mezzo) - 7°, Altopiano delle Cinquemiglia - 5.4°, Rocca di Mezzo - 2.6°, Rifugio Franchetti (a 2433 metri di quota sul Gran Sasso) - 2.1, Passo Godi (a quota 1560 metri, località del territorio di Scanno) - 1.8°, Terranera (località di Rocca di Mezzo) - 1.6°, L'Aquila Ovest - 1.3°, Navelli - 1.2° C, Pescasseroli - 0.9 °C, Santo Stefano di Sessanio - 0.7° C, Campo Imperatore - 0.6° C.

(ANSA).