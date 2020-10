A24, chiusura rampa ingresso Val Vomano/Roseto

(ANSA) - L'AQUILA, 20 OTT - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per verifiche tecniche, dalle ore 7 del 21 ottobre alle 22 del 23 ottobre 2020 sarà disposta l'interdizione al traffico della rampa d'ingresso in autostrada A24 dello Svincolo di Val Vomano/Roseto, limitatamente alla direzione Teramo. I veicoli diretti a Teramo potranno utilizzare la viabilità ordinaria come itinerario alternativo all'autostrada tramite lo Svincolo di Basciano.

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle 22 di oggi 20 ottobre alle 6 di domani 21 ottobre sarà disposta l'interdizione dello svincolo Vomano/Roseto alternata, sia dalla rampa di entrata in direzione Teramo sia della rampa di uscita dall'autostrada con provenienza da Teramo. Quindi, sia per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti in A24, verso Teramo, sia per i veicoli provenienti dall'A24 con provenienza Teramo, diretti verso la viabilità ordinaria di Val Vomano/Roseto, si consiglia di usufruire dello Svincolo di Basciano. Restano confermate le chiusure della sola rampa d'entrata in A24 del medesimo svincolo, dalle 7 di mercoledì 21 ottobre. (ANSA).