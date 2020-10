Covid: inaugurata la Tac esterna ospedale di Teramo

(ANSA) - TERAMO, 19 OTT - Questo pomeriggio, all'ospedale di Teramo, è stata inaugurata la Tac esterna dedicata ai pazienti Covid positivi o sospetti tali. La Tac installata lateralmente al primo lotto, di fronte ai parcheggi, è stata acquistata grazie a una donazione di 300mila euro da parte del gruppo Intesa San Paolo e alla sua inaugurazione era presente anche il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. "Oggi siamo qui per ringraziare il più importante istituto bancario italiano del dono speciale fatto alla Asl di Teramo - ha detto il manager dell'azienda sanitaria Maurizio Di Giosia - 300mila euro per l'acquisto di una Tac dedicata ai pazienti Covid positivi o sospetti tali, fondamentale per la diagnosi di polmonite interstiziale". La Tac, seppure inaugurata solo oggi, è entrata in funzione da diversi mesi e conta già un gran numero di esami eseguiti. Nello specifico dall'inizio dell'emergenza sull'unità mobile sono state seguite oltre 1.400 prestazioni, delle quali circa 600 sono Tc del torace direttamente correlate all'emergenza ancora in corso. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Regione Marco Marsilio, che ha espresso gratitudine verso il gruppo Intesa San Paolo per l'attenzione riservata al territorio. "Grazie a questa Tac i pazienti Covid o sospetti tali prima di essere inseriti all'interno dell'ospedale .- ha sottolineato - possono avere immediatamente una Tac che faccia una verifica dei loro polmoni e verifichi in maniera clinica al di là del tampone quale siano le condizioni di salute". (ANSA).