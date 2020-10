'Cammino di San Tommaso', Tucci di corsa da Roma a Ortona

(ANSA) - PESCARA, 19 OTT - Di corsa per 316 km da Roma a Ortona (Chieti), lungo il 'Cammino di San Tommaso' che, definito nel 2013, dalla Basilica di San Pietro arriva sulla costa abruzzese, nella città che dal 1258 custodisce le spoglie dell'Apostolo: il percorso, diviso in 15 tappe, è stato coperto in meno di 60 ore dal 30enne Alex Tucci, di Atessa (Chieti), mentre il suo compagno di viaggio, Roberto Martini, 35enne romano, ha dato forfait dopo circa 180 km; l'arrivo ieri sera intorno alle 21.45 dopo essere partito alle 10 di venerdì scorso. I due erano assistiti da un camper in caso di eventuali problemi. "È un'esperienza - avevano detto prima di partire -fatta semplicemente perché ci va. Non cercheremo di battere nessun record: è un modo per esplorare e vivere il nostro territori, unendo Lazio e Abruzzo con la corsa". (ANSA).