Atletica: a Pescara mille podisti alla Maratona D'Annunziana

(ANSA) - PESCARA, 18 OTT - Spettacolo a Pescara per la 20/a edizione della Maratona D'Annunziana che si è corsa a Pescara con poco meno di mille partecipanti. La vittoria nella maratona (42 km) è andata a Nino Di Francesco (Runners Pescara). Prima fra le donne Federica Moroni della Asd Castel San Pietro Bologna. Nella mezza maratona (21 km) il primo a tagliare il traguardo è stato il barlettano Mimmo Ricatti (Asd Terra dello Sport Napoli) ed ex atleta azzurro. mentre fra le donne ha vinto l'isernina Iolanda Ferritti in forza alla Caivano Runners. Il via alla manifestazione alle 9.10 è stato dato dall'assessore allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli. Presente sul palco balla cerimonia di premiazione anche il sindaco Carlo Masci e l'assessore al Turismo Alfredo Cremonese. Tutti gli atleti al via erano minuti di mascherina con partenze scaglionate di 50 podisti per volta per il rispetto del distanziamento. (ANSA).