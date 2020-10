Al via a Rapino le riprese del film 'Troppa famiglia'

(ANSA) - PESCARA, 17 OTT - Tutto pronto per l'avvio delle riprese a Rapino (Chieti) del film "Troppa Famiglia", diretto dal regista Pierluigi Di Lallo e prodotto dalla GattoFilm. Dal 19 ottobre si girerà nel piccolo centro, nonché a Chieti e lungo la Costa dei Trabocchi. Questa mattina a Pescara a presentare il progetto c'era anche Ricky Memphis, nel cast. A illustrarlo sono stati l'assessore al Turismo e Cultura della Regione Abruzzo, con delega alla Film Commission d'Abruzzo, Mauro Febbo, l'assessore a Urbanistica e Territorio Nicola Campitelli, il produttore Alessandro Gatto, il regista, il sindaco di Rapino Rocco Micucci. "Cominciamo a concretizzare quello su cui abbiamo lavorato, considerando che ci siamo fermati per la pandemia dopo essere tornati da Hollywood con grandi risultati - ha detto Febbo - Stiamo iniziando un percorso che si concretizzerà con la prossima programmazione dove abbiano messo risorse importanti per l'Abruzzo Film Commission: crediamo che tramite questo strumento l'Abruzzo possa esaltare le sue bellezze". Nel cast anche Antonello Fassari, Alessandro Tiberi, Rocio Munoz, Claudia Potenza, Dario Ballantini, Daniela Giordano, Riccardo Graziosi, Federico Perrotta, Ketty Felletti e Pietro Santercole. (ANSA).