'Vaccination day',aderiscono istituzioni e Forze dell'ordine

(ANSA) - CHIETI, 16 OTT - Più che mai quest'anno è necessario vaccinarsi contro l'influenza. A dare l'esempio ci hanno pensato ieri i rappresentanti di istituzioni e Forze dell'ordine partecipando numerosi al "Vaccination day", iniziativa lanciata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti per promuovere la campagna vaccinale. Negli ambulatori di via Valignani, a Chieti, il direttore generale della Asl Thomas Schael ha accolto il prefetto Forgione, il sindaco Ferrara, il comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Cerrina, gli arcivescovi Forte di Chieti-Vasto e Cipollone di Lanciano-Ortona, il questore Gargano, il colonnello Fiore della Guardia di finanza, il comandante dei Carabinieri Greco, il comandante della Polizia locale Di Giovanni, il presidente dell'Ordine dei Medici Casale, la presidente di Confcommercio Tiberio, il segretario della Fimmg Petrucci, il presidente del Comitato cittadino e governatore dell'Arciconfraternita Sacro Monte dei morti Perrotti, il giornalista Castignani". "Sono stati tanti ad accettare il nostro invito - ha detto Schael - dimostrando grande sensibilità. Specie in momenti difficili come questi per la sanità pubblica è fondamentale la collaborazione tra le istituzioni". (ANSA).