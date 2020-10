Ricco con poker on line, gli revocano reddito cittadinanza

(ANSA) - LANCIANO, 16 OTT - Ha percepito 18 mila euro di reddito di cittadinanza, da aprile 2019 a settembre 2020, ma negli ultimi tre anni aveva vinto 140 mila euro ai giochi online, quali poker e casinò virtuali. La Guardia di Finanza di Lanciano ha ora denunciato l'uomo alla procura per la falsità delle attestazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, considerato che le vincite oltre i 6 mila euro prevedono la revoca e perdita del beneficio. La posizione dell'indagato è stata inoltre segnalata all'Inps frentano per la revoca del beneficio, con conseguente disattivazione della relativa carta di pagamento elettronica e per il recupero delle somme indebitamente percepite. (ANSA).