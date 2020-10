Covid: in Abruzzo è record tamponi, +3.668, 4,85% positivi

(ANSA) - PESCARA, 16 OTT - E' record di tamponi in Abruzzo: nelle ultime 24 ore ne sono stati analizzati 3.668. Mai, dall'inizio dell'emergenza, erano stati eseguiti così tanti test in un solo giorno. Il dato odierno supera anche i 3.222 di ieri.

Centosettantotto i nuovi casi delle ultime ore: la percentuale di positività è pari al 4,85%.

L'attività dei laboratori è stata notevolmente intensificata nelle ultime settimane: ormai da dieci giorni vengono eseguiti quotidianamente più di duemila test. Oltre a quelli di oggi e di ieri, sono stati analizzati 2.529 tamponi mercoledì, 2.877 martedì, 2.227 lunedì, 2.278 domenica, 2.388 il 10 ottobre, 2.787 il 9, 2.332 l'8 e 2.507 il 7 ottobre.

L'intento è quello di intensificare ulteriormente la capacità diagnostica, fino ad arrivare ad alcune migliaia di test al giorno. Per farlo sarà determinante il supermacchinario acquistato nei mesi scorsi dalla Asl di Pescara, in grado di eseguire fino a 2.400 test in 24 ore. Al dispositivo si aggiungono gli altri macchinari a disposizione del laboratorio del capoluogo adriatico (che a regime avrà una capacità di 3.000-3.500 test al dì) e quelli dei laboratori delle altre Asl.

(ANSA).