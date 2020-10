'Think Human', le bellezze d'Abruzzo al TTG di Rimini

(ANSA) - PESCARA, 15 OTT - "Think Human" è il tema portante dell'edizione 2020 del TTG Travel Experience di Rimini, un invito a riflettere sui profondi cambiamenti globali nonché a promuovere la bellezza e la capacità attrattiva dell'Italia. E l'Abruzzo al marketplace del turismo in Italia, in corso fino a domani, punta sul marchio "Abruzzo bike friendly" che, presentato alla BIT di Milano, può già contare su una rete di strutture ricettive e servizi dedicati al cicloturismo, apprezzati nei mesi estivi da turisti provenienti da Italia ed Europa. In questa cornice il Dipartimento Sviluppo economico e Turismo della Regione Abruzzo ha partecipato oggi al Tavolo Tecnico del Turismo di ENIT, insieme alle altre Regioni, per discutere della strategia di promozione per i prossimi mesi.

Proprio sul portale ENIT (www.Italia.it) l'Abruzzo, ospitando la nona e la decima tappa, è stato oggetto di un'intensa attività promozionale legata ai luoghi del Giro d'Italia. (ANSA).