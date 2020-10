Territori rurali, al via il congresso nazionale dei Gal

(ANSA) - PESCARA, 15 OTT - Programmazione Comunitaria e turismo sportivo, governance territoriale e comunità energetiche: sono alcuni dei temi al centro del primo Forum nazionale dei Gruppi Leader, il congresso dei Gal, Gruppi di Azione Locale, oggi e domani in Abruzzo, a Lanciano (Chieti). I Gal, le agenzie territoriali che elaborano e realizzano progetti di sviluppo nelle aree rurali attraverso Fondi Europei, si incontrano per 'Officina Leader' - nell'officina storica della Ferrovia Sangritana - al termine di un'intensa attività che ha coinvolto circa 200 esperti di sviluppo locale organizzati in 7 laboratori tematici e oltre 25 webinar. Gli esperti dei Gal si confronteranno con i rappresentanti del Comitato Tecnico Aree Interne e di Italia Solare, con Crea e Politecnico di Torino. Interverranno Roberto Berutti, membro del gabinetto del Commissario Ue all'Agricoltura, e Marion Eckardt, presidente di Elard, l'associazione europea dei gruppi Leader. "Forum Leader" è un esperimento di collaborazione fra Gal nel quadro del completamento dell'attuazione delle strategie 2014-2020 e nella prospettiva della programmazione europea 2021-2027. Ad aprire l'evento sarà Tiziano Teti, presidente del Gal Maiella Verde, promotore dell'iniziativa. Parteciperanno ai lavori con le loro relazioni rappresentanti di: Gal Castelli Romani e Monti Prenestini, Gal Montagne Biellesi, Gal Terre di Argil, Gal MontagnAppennino, Gal Delta 2000, Gal Alto Molise, Gal Trentino Orientale, Gal Prealpi e Dolomiti, Gal Ponte Lama, Gal Valle d'Aosta, Gal Molise verso il 2000, Gal Meridaunia, Gal Gardavalsabbia2020, Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano, Gal Südtiroler Grenzland, Gal Colli di Bergamo e del Canto Alto, Gal Piceno, Gal Abruzzo Italico. (ANSA).