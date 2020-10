Turismo: Regione al TTG per rilancio brand Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 13 OTT - "TTG di Rimini richiama operatori provenienti da tutto il mondo, key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo e l'Abruzzo sarà presente con i suoi prodotti turistici": a parlare è l'assessore regionale al Turismo Mauro Febbo. "Come Regione abbiamo allestito all'interno dell'evento fieristico uno stand di 100 metri quadri che ospiterà, grazie al coordinamento della PMC (Product Management Company), le DMC abruzzesi e due importanti Consorzi turistici che beneficeranno di una postazione personalizzata e gestiranno un'agenda di appuntamenti suddivisi nei tre giorni di lavoro per incontrare i buyer nazionali e internazionali".

"L'Abruzzo - rimarca Febbo . dopo il grande successo ottenuto alla Bit di Milano, punta a far crescere e sviluppare la propria offerta turistica basata "sul Turismo Attivo Sostenibile e sulla rete regionale Abruzzo Bike friendly", attraverso la rete delle strutture ricettive e dei servizi complementari, per valorizzare un modello di accoglienza per una vacanza attiva e smart in grado di soddisfare le esigenze di chi ama vivere il territorio in modo sostenibile, coniugando lo sport con la scoperta di luoghi, paesaggi, prodotti tipici e le diverse culture.

Una dimensione turistica di eccellenza che vede la Regione Abruzzo presente anche nell'area Be Active - Adventure, Sport, Wellness - con Legambiente. Un itinerario espositivo studiato per promuovere e valorizzare la vacanza attiva, in particolare l'evento 'Art Bike & Run 2021' di promozione della Costa dei Trabocchi e il progetto di mobilità turistica sostenibile 'TrabocchiMob'. (ANSA).