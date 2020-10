Giro:Abruzzo propone cronometro su ciclabile Costa Trabocchi

(ANSA) - LANCIANO, 13 OTT - Il Giro d'Italia del futuro potrebbe passare anche sulla costruenda Via Verde Costa dei Trabocchi, 42 km di ciclopedonale da Ortona a San Salvo (Chieti). La proposta di candidatura è stata già avanzata all'organizzazione Rcs dal presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo, che stamani ha preso parte, come sindaco di Lanciano (Chieti), alla partenza della tappa Lanciano-Tortoreto.

"Il Giro d' Italia sulla Via Verde, attraverso una prova di cronosquadre, è un'ipotesi percorribile già avanzata agli organizzatori e al fiduciario Rcs abruzzese Maurizio Formichetti - dice Pupillo - La ciclopedonale sarà pronta a primavera, ma per il Giro 2021 non ci sarebbe spazio perché è stato già in gran parte disegnato e non attraverserà il versante Adriatico.

Una tappa per il 2022 è, invece, idea fattibile, ci stanno lavorando, per ospitare una tappa di prove di cronosquadre dove si parte a scaglioni; la Via verde è stretta per ospitare le auto ammiraglia". Con la partenza di oggi, Lanciano ha ospitato il Giro d'Italia in altre 7 precedenti occasioni; la prima nel 1932, la Teramo-Lanciano, l'ultima nel 1999 Foggia-Lanciano.

