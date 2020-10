Sequestro droga da 1,5 mln euro, due arresti a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 10 OTT - Gli agenti della Squadra Volante di Pescara hanno sequestrato 51 kg di droga, che sul mercato avrebbe fruttato circa 1,5 mln di euro, nell'ambito di una operazione portata a termine nel quartiere di San Silvestro Spiaggia. In manette sono finiti due fratelli di 37 e 21 anni, arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati trasferiti nel carcere di Vasto. Il sequestro riguarda 1,6 kg di cocaina, 1,1 kg di eroina, 40,2 kg di hashish e 8,1 kg di marijuana. La droga è stata trovata in un box nella disponibilità del 37enne fermato per un controllo nella zona di Zanni. La polizia gli ha sequestrato anche sette telefoni cellulari e 22 mila euro in contanti. In pertinenze nella disponibilità dell'uomo sono state sequestrate attrezzature utilizzate per la coltivazione di marijuana. In casa del fratello sono stati trovati 800 euro in contanti, 74 grammi di marijuana, 1,5 grammi di eroina, oltre a bilancini di precisione e altro materiale. Posta sotto sequestro anche l'auto. (ANSA).