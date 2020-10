Recovery:presidente avvocati L'Aquila,giustizia da rifondare

(ANSA) - L'AQUILA, 10 OTT - "La giustizia ha bisogna di essere rifondata tutta daccapo. Deve esserci un progetto per cinque-dieci anni che prevede anche lo smaltimento dei processi rimasti in arretrato: abbiamo ancora 4-5 milioni di cause civili da decidere; il penale se ti va bene i rinvii sono di un anno o due. Poi però si prescrivono i processi. Viviamo in un Paese dove siamo stati costretti a fare delle norme per prolungare i termini della prescrizione, passando sopra i diritti del cittadino". A parlare così è il presidente dell'Ordine degli avvocati dell'Aquila, Maurizio Capri, che vede nei fondi europei del Recovery Fund "l'occasione storica per investire sulla giustizia".

"Qualsiasi innovazione si faccia - ha aggiunto - l'avvocatura è contenta: però lo dobbiamo fare tutti insieme. La giustizia in Italia non sta funzionando da tempo, non è un problema di adesso: ci vuole un tavolo permanente, soprattutto con l'occasione storica di disponibilità di questi fondi. è il momento per investire sulla giustizia. Se non lo fanno adesso, non lo fanno più, come negli altri settori, come la sanità e la scuola. Altrimenti resteremo arretrati rispetto agli altri".

Per Capri c'è l'esigenza di "sedersi a un tavolo e confrontarsi sui problemi reali per trovare delle soluzioni concrete e uniformi". "Tra gli interlocutori di questo tavolo potrebbe esserci il ministro, i sindacati del comparto giustizia, il consiglio nazionale dell'Ordine forense e i rappresentanti della magistratura: questo confronto dovrebbe essere fatto a Roma, non lo devono fare qui sul territorio, perchè è un problema nazionale". (ANSA).