Presidente avvocati Pescara, ok a udienza scritta in appello

(ANSA) - PESCARA, 10 OTT - "Tra le cose che ci possiamo portare nel post Covid sicuramente ci sono l'udienza scritta in appello e l'udienza anche scritta per la precisazione delle conclusioni in primo grado". A sostenerlo è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, Giovanni Di Bartolomeo.

"Per quanto riguarda l'accesso agli uffici di cancelleria - spiega - sono stati individuati degli accorgimenti, con prenotazioni on line con due giorni di attesa , oppure quando c'è l'urgenza si va in presenza ci sono degli spazi per farlo".

A parte la criticità del Giudice di Pace, tra mancanza della possibilità del processo telematico e la carenza di organico, "le cose funzionano al meglio: abbiamo un presidente del tribunale tra l'altro molto attento a tutto quanto riguarda l'attività e l'emergenza". (ANSA).