Presidente avvocati Chieti,cambiare orari,poi informatizzare

"Cercare di differenziare gli orari quanto più possibile, anche nelle cause, ogni causa magari a distanza di mezz'ora, sia nel civile che nel penale utilizzare anche il pomeriggio potendo così in questo modo differenziare maggiormente d evitare assembramenti: su questo i giudici non sono molto favorevoli. Poi l'informatizzazione e la digitalizzazione". Sono alcune delle proposte avanzate dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Chieti, Goffredo Tatozzi, al procuratore generale e al presidente del Tribunale con i quali "c'è una interlocuzione continua".

"Tra gli obiettivi - aggiunge - anche quello di digitalizzare anche tutte le questioni di natura penale. Sono tutte proposte che abbiamo messo sul tavolo del tribunale: capisce però che per informatizzare un tribunale come quello di Chieti c'è necessità di un grosso sforzo tecnologico, poi quindi esigenze economiche, formazione del personale di cancelleria, inoltre molte persone sono andate in pensione e non sono state sostituite visto che non ci sono stati nuovi concorsi negli anni. C'è una carenza di personale da anni ormai. Per potenziare una struttura digitale ci sono necessità di risorse ingenti. Attualmente la vera priorità è lavorare, i problemi sicuramente ci sono, ma non è che ci possiamo dimenticare che c'è una emergenza in atto".

