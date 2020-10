Legnini, superbonus 110% strumento prevenzione sismi

(ANSA) - L'AQUILA, 10 OTT - "L'eco sisma bonus al 110 per cento è uno strumento straordinario che serve ai cittadini e a mettere in sicurezza il Paese, prima dei terremoti dei crolli e dei lutti, e a rendere gli edifici più efficienti dal punto di vista energetico: può aiutare anche il processo di ricostruzione post-sismico, coprendo nella parte eccedente il contributo pubblico a carico del cittadino".

Così Giovanni Legnini, commissario straordinario per la Ricostruzione post terremoti 2016 e 2017 del Centro Italia sul significato e le chance economiche e sociali per l'Italia e per i crateri sismici abruzzesi, legati alla recente norma sull'eco e sisma bonus: l'ex vice presidente ha partecipato ai lavori del convegno nazionale "Superbonus 110%: Abitare il futuro.

Opportunità di riqualificazione sismica ed energetica" che si svolto a Teramo. (ANSA).