Covid: card.Parolin, assumere atteggiamenti responsabili

(ANSA) - PESCARA, 10 OTT - "In questo momento di emergenza sanitaria e di pandemia io credo che ci deve essere un messaggio di fede e speranza, ma anche di responsabilità. Io credo che sia proprio questa la parola che racchiude tutto. Responsabilità nel senso di assumere atteggiamenti responsabili per non causare la diffusione della pandemia". Lo ha detto il Segretario di Stato Cardinale Pietro Parolin, questo pomeriggio a Pescara, presso la "Cittadella dell'Accoglienza", accompagnato dall'Arcivescovo della Diocesi Pescara-Penne Tommaso Valentinetti, nel corso della sua visita in città in occasione della celebrazione del patrono San Cetteo. "La responsabilità - ha aggiunto - è anche rispettare e fare attenzione a queste misure che servono in questo periodo. La chiesa deve andare incontro alle necessità spirituali e materiali delle persone e vuole farsi carico dei dolori, delle sofferenze e delle necessità dell'essere umano".

