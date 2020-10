Consiglio Pescara all'Aurum per festa patrono San Cetteo

(ANSA) - PESCARA, 10 OTT - Nel giorno dedicato alla ricorrenza del Santo Patrono di Pescara San Cetteo, si è tenuto questa mattina all'Aurum un Consiglio comunale solenne nel corso del quale sono state conferite le Alte Benemerenze Civiche del "Ciattè d'oro" e del "Delfino d'oro", riconoscimenti che vengono annualmente assegnati alle personalità che si sono messe in luce nei diversi ambiti della cultura e della vita civile, onorando la città di Pescara con le proprie azioni sia personali che professionali.

Sono 13 i nominativi individuati dalla Commissione dei Saggi che hanno ricevuto i "Ciattè d'Oro", di cui due alla memoria. È stato inoltre conferito un unico "Delfino d'oro". Questi i riconoscimenti. Benemerenza a Domenico Valente (Presidente Italia Nostra di Pescara). Delfino d'oro a Giordano Bruno Guerri (Presidente del Vittoriale degli Italiani). Ciattè d'oro: Manuel Estiarte (Campione di pallanuoto); Augusto Di Luzio (Presidente Museo Paparella-Treccia ed ex Presidente Consiglio Comunale); Pierluigi Francini (Titolare Azienda D'Amico Il Parrozzo); Enio Barbarossa (patron dell'azienda Acqua&Sapone); Mario Della Cioppa (Questore di Catania); Daniela Musini (attrice teatrale); Carla Di Santo Panzino (fondatrice Onlus Adricesta); Giovanni De Benedictis (pluriolimpionico di marcia); Silvino Scurti (ex studente del Liceo D'Annunzio); Nicola Bizzarri (docente e musicista); Manlio Cocchini (ceo dell'azienda Ico). I Ciattè alla memoria: Franco Di Silverio, medico urologo; Bruno Pace, allenatore di calcio.

Un Premio Speciale Emergenza Covid è stato poi consegnato a medici, infermieri, Oss e volontari dell'ospedale civile di Pescara che hanno operato nel periodo dell'emergenza sanitaria.

