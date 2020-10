Cardinale Parolin inaugura nuova sede Radio Speranza

(ANSA) - PESCARA, 10 OTT - "In questo particolare periodo approfitto per salutare tutti anche in nome di Papa Francesco per manifestare la sua benedizione e la sua preghiera soprattutto per chi soffre. Voglio fare poi un augurio a questa radio perché in questo particolare periodo di pandemia in cui abbiamo difficoltà ad incontrarci, in cui i rapporti sono più lontani, la radio è diventato uno strumento utile come tutti i nuovi mezzi di comunicazione sociale e i mass media, anzi indispensabile per poter annunciare la parola di Dio e il Vangelo". Così il Cardinale Pietro Parolin Segretario di Stato della Santa Sede, oggi a Pescara per officiare la messa solenne in cattedrale per la festa di San Cetteo, patrono del capoluogo adriatico, nel corso di un suo intervento a Radio Speranza, l'emittente della Diocesi di Pescara-Penne, pochi minuti dopo il taglio del nastro della nuova e rinnovata sede dell'emittente radiofonica diocesana. (ANSA).