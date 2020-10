Tua: di nuovo operativa tratta Lecce dei Marsi-Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 09 OTT - Il consigliere delegato alla viabilità della Provincia dell'Aquila, Gianluca Alfonsi, esprime soddisfazione per il ripristino del collegamento degli autobus TUA da Lecce nei Marsi (L'Aquila) ad Avezzano (L'Aquila).

"Ringrazio il Presidente del Trasporto Unico Abruzzese, Gianfranco Giuliante e il direttore generale, Maxmilian Di Pasquale - dichiara il consigliere, Gianluca Alfonsi -, per aver reso nuovamente operativa questa importantissima tratta delle 5,25 che permette, a numerosi lavoratori e studenti, di recarsi presso il centro marsicano per poi indirizzarsi verso la capitale o il capoluogo di Regione. Avevo sollecitato i vertici dell'azienda sulla problematica dei rimborsi e sul ripristino di questi importantissimi collegamenti, in ragione delle difficoltà di molti utenti, per restituire un segnale di partecipazione in un momento così delicato dovuto all'emergenza pandemica e condividere l'esigenza di evitare lo spopolamento dei piccoli comuni delle aree interne". (ANSA).