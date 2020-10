Napoli in Abruzzo: Febbo,Marcozzi impreparata e superficiale

(ANSA) - PESCARA, 09 OTT - "La consigliere Marcozzi continua a dimostrare la sua troppa superficialità e poca preparazione nell'affrontare temi ed argomenti importanti come la convenzione sottoscritta tra Regione Abruzzo e Napoli calcio. Quindi la distratta pentastellata oltre a dimostrare la sua incapacità amministrativa continua solo a danneggiare l'immagina turistica dell'intero Abruzzo e in modo particolare il settore turistico del comprensorio dell'Alto Sangro". Questo il commento dell'assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo Mauro Febbo che sottolinea come "non è assolutamente vero che sono stati utilizzati le risorse del micro credito o fondi destinate alle imprese abruzzesi, non è assolutamente vero che sono state violate norme procedurali come non è assolutamente vero che vi sia una mancata copertura pluriennale della spesa.

Innanzitutto la procedura d'urgenza utilizzata è ovviamente legata all'emergenza Covid-19 per la quale la Giunta regionale ha applicato l'art. 109 del D. Lgs 18/2020 con il fine di adottare una variazione di bilancio con l'Organo esecutivo con i poteri del Consiglio regionale è insita nel fatto che, come già noto dalle relazioni dell'ENIT (Ente Nazionale Italiano Turismo) e delle agenzie del ramo, il turismo è stato il settore economico maggiormente colpito dalla crisi Covid-19. Inoltre la convenzione con il Napoli Calcio è stata sottoscritta nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, di approvazione del Codice dei Contratti Pubblici dove l'art. 63, prevede, al comma 2, lett. b), la possibilità di affidamento possa essere realizzato unicamente a beneficio di un operatore economico determinato. La Marcozzi - continua Febbo - se avesse letto bene o richiesto gli atti avrebbe anche scoperto come i fondi utilizzati dalla Regione Abruzzo sono riferite alle rinvenienze del microcredito FSE Abruzzo 2007/2013. Nello specifico, come riportato nella DGR n. 314/2017, a seguito delle revoche effettuate nel corso della gestione del Microcredito FSE, nonché degli importi restituiti da Abruzzo Sviluppo sulle spese di gestione rendicontate, sono state recuperate risorse pari ad euro 4.846.388,08. Tali risorse, anticipate con fondi regionali e non ammissibili a rimborso FSE, sono rientrate nella disponibilità della Regione Abruzzo per azioni non ricomprese nell'art. 78 (paragrafo 7) del Regolamento n. 1083/2006 e, quindi, non soggette a vincoli di utilizzo". (ANSA).