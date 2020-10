Musei, a Chieti apertura serale straordinaria 'La Civitella'

(ANSA) - CHIETI, 09 OTT - Tornano le aperture serali al MAN "la Civitella" a Chieti. Nei venerdì sera dei mesi di ottobre e novembre sono programmati una serie di appuntamenti dal titolo: Il Museo della Città. Percorsi guidati. Percorsi tematici illustrati con videoproiezioni e strumenti multimediali, per riscoprire e conoscere meglio il Museo Archeologico della città di Chieti e del suo territorio.

Appuntamento venerdì 9 e 23 ottobre, 6 e 20 novembre dalle 20.00 alle 23.00, al Museo Archeologico Nazionale "la Civitella" in via G. Pianell a Chieti. Venerdì 9 ottobre, ore 20.00-23.00 - Apertura serale straordinaria - MAN "la Civitella", Chieti. Per il ciclo Il Museo della Città. Percorsi guidati: "I Frontoni fittili della Civitella". Videoproiezione alla scoperta dei frontoni in terracotta dipinta che decoravano i tre templi di Età Repubblicana che sorgevano sul colle della Civitella, l'Acropoli dell'antica Teate Marrucinorum. Sarà presente l'archeologa del Museo, Maria Emilia Masci, per rispondere alle domande e alle curiosità dei visitatori. (ANSA).