Confindustria Chieti Pescara è Brand Ambassador 2020

(ANSA) - PESCARA, 09 OTT - Il premio nazionale 'Brand Ambassador 2020' è stato assegnato a Confindustria Chieti Pescara per "la capacità di fidelizzare e l'ampia rappresentanza delle imprese". Un risultato che è "frutto di un intenso gioco di squadra e di precise attività messe in atto sul territorio con determinazione e spirito di iniziativa", ha detto il Direttore Generale Luigi di Giosaffatte che ieri ha ritirato il premio insieme alla referente Area marketing associativo Marilena Mariani e ad Alessandro Addari, presidente del Comitato Piccola Industria Chieti Pescara. Insieme a Confindustria Chieti Pescara sono state premiate altre sei associazioni di altre regioni italiane, per le migliori performance di marketing. "Siamo tra le prime sette territoriali a livello nazionale - spiega Di Giosaffatte - per migliori performance in termini di nuove imprese associate e numero di addetti rappresentati. Un premio inaspettato, una grande gioia che condividiamo con il territorio". (ANSA).