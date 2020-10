Colibrì Ensemble, da sabato 10 ottava stagione concertistica

(ANSA) - PESCARA, 09 OTT - Sabato 10 ottobre alle 19, all'Auditorium Flaiano di Pescara, al via l'VIII Stagione concertistica del Colibrì Ensemble. L'Orchestra da Camera di Pescara sarà sul palcoscenico insieme a Enzo Turriziani, primo trombone dei Wiener Philarmoniker. Il sipario si aprirà sull'Ouverture del Flauto Magico di Mozart. Il concerto proseguirà con una prima esecuzione assoluta: una composizione di Marino Mancinelli (1842-1894) ritrovata in un mercatino di antiquariato, curata dal maestro Claudio Paradiso ed edita da Vigormusic. Si tratta di una "Fantasia di concerto per trombone e orchestra sopra scelti motivi dell'opera La Favorita di Donizetti". Si chiuderà il concerto con Mozart, Sinfonia "Haffner". "Siamo felici di ripartire, nonostante la situazione di incertezza - dichiara Andrea Gallo, direttore artistico e fondatore dell'orchestra - Crediamo che ad artisti e operatori della cultura debba essere lasciata la possibilità di fare la propria parte in un momento così complesso". Ingressi scaglionati: gli abbonati potranno entrare dalle 18.20 alle 18.40, chi ha il biglietto potrà accedere dalle 18.40 in poi. La sera stessa quasi sicuramente non verrà fatto botteghino in Auditorium. Essendo pochi i posti disponibili, è consigliabile l'acquisto dei biglietti online (ciaotickets.com) o presso uno dei punti vendita. (ANSA).