Trasporti:Tua, a Pescara in funzione la nuova sala operativa

(ANSA) - PESCARA, 08 OTT - La Tua, azienda unica di trasporto regionale si è dotata di una moderna e funzionale sala operativa multifunzionale nella sede di Pescara. I vertici dell'azienda hanno illustrato le novità sui servizi di trasporto anche in coincidenza con l'avvio dell'anno scolastico. La sala operativa risponde ai requisiti normativi del Mit e si avvale del lavoro di cinque dipendenti opportunamente formati; è ubicata nello stabile che ospita il call center in modo da poter assicurare un interscambio immediato di informazioni tra i vari operatori.

"Con questa sala operativa - ha dichiarato il presidente della Tua Gianfranco Giuliante potremo gestire meglio il servizio in base alle esigenze dell'utenza. La Tua sta lavorando e non da oggi per garantire il servizio in massima sicurezza sia veicolare che per quel che riguarda l'emergenza sanitaria. Con la sala operativa ci sarà un rapporto continuo e costante con gli autisti per quel che riguarda la localizzazione e il monitoraggio e la video sorveglianza della flotta che serve l'intero Abruzzo". (ANSA).