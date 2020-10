Parco Majella, Zazzara 'un ente più vicino al territorio'

(ANSA) - SULMONA, 08 OTT - "I nuovi progetti del Parco denotano un nuovo atteggiamento verso il territorio basato non solo su massima apertura e collaborazione, ma anche su nuovi modi di valorizzare una grande quantità di elementi, e possono costituire un'ulteriore offerta della montagna, con grandi benefici per la popolazione". Lo ha detto il presidente del Parco nazionale della Majella Lucio Zazzara nell'incontro, a Sulmona, con i sindaci della comunità del Parco, a un anno dalla sua nomina. "Abbiamo cercato di organizzare meglio le nostre forze per dare funzionalità all'ente e migliorare la risposta a territori e Comuni per quanto riguarda una gestione amministrativa che pure dobbiamo mantenere". "Non è il Parco che incrementa il turismo, ma il turismo cresce perché c'è uno sviluppo del turismo ambientale, più corto e più rispettoso.

Quest'estate abbiamo avuto numeri eccezionali. La nostra responsabilità è essere preparati a gestire meglio questi grandi flussi e fare in modo che si trasformino in benessere per il territorio piuttosto che in problemi". (ANSA).