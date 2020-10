Parco Majella: ad agosto 30mila presenze in Valle Orfento

(ANSA) - SULMONA, 08 OTT - "Le attività svolte durante questo primo anno della presidenza del professor Zazzara sono state molteplici, con l'attivazione di progetti di sviluppo sul territorio, di piani e di programmi". Lo ha detto il direttore del Parco nazionale della Majella, Luciano Di Martino, nel corso dell'incontro con i sindaci della Comunità del Parco, tenutosi oggi a Sulmona nella sede dell'ente.

"Parliamo in particolare di progetti sull'agricoltura, come 'Coltiviamo la diversità' con cui abbiamo recuperato la 'Patata sessanta dei monti Pizzi', pensiamo ai progetti sugli allevamenti, grazie ai quali abbiamo fatto accordi con gli allevatori della Montagna Madre. Il Parco è impegnato nella promozione del turismo. Quest'anno, grazie al turismo di prossimità generato dall'emergenza sanitaria, abbiamo avuto circa 30mila presenze, ad agosto, nella Valle dell'Orfento, a Caramanico Terme. Numeri altissimi sono stati registrati in tutti gli altri territori dell'ente. I nostri centri visita sono stati presi d'assalto - prosegue Di Martino - Il presidente al suo primo anno di attività ha idee molto chiare su come procedere. Non ultimo, sta promuovendo un accordo con la Sangritana per far sì che questo turismo di prossimità non scompaia nei prossimi anni, ma rimanga vitale nella nostra regione e nel nostro parco". (ANSA).