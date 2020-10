Erosione costa, Marsilio 'Piano di difesa è strumento epocale'

(ANSA) - TORINO DI SANGRO (CHIETI), 08 OTT - Uno strumento essenziale per gli interventi di gestione della fascia costiera che va ad aggiornare il piano "Gestione integrata dell'area costiera. Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili.

Fattibilità di interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea su scala regionale", approvato nel 2002. E' il "Piano di difesa della costa dall'erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti", in breve 'Piano di Difesa della Costa (Pdc), approvato ad agosto dalla Giunta regionale d'Abruzzo, e presentato oggi a Torino Di Sangro (Chieti) dal presidente della Regione Marsilio. Con lui il Sottosegretario con delega alle Infrastrutture D'Annuntiis, gli assessori Campitelli e Febbo e il presidente del Consiglio regionale Sospiri. Finalità del Pdc - con investimenti per circa 146 milioni - è la gestione del rischio della fascia costiera attraverso analisi previsiva degli eventi potenzialmente pericolosi e pianificazione degli interventi necessari per delimitarne e contrastarne gli effetti già determinati. (ANSA).