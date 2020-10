Sulle orme di San Francesco Caracciolo patrono dei cuochi

(ANSA) - AGNONE, 07 OTT - Sabato 10 e domenica 11 ottobre, in vista della Festa nazionale del Cuoco (13 ottobre), sarà presentata in Molise un'anteprima del Cammino di San Francesco Caracciolo che coprirà 550 km da Loreto a Napoli, ripercorrendo le tappe dell'ultimo viaggio del Santo Protettore dei Cuochi. Il 10 tour ad Agnone (Isernia), cuore del Cammino: l'eccellenza casearia, il centro antico della cittadina definita "Atene del Sannio", il luogo dove morì il santo il 4 giugno 1608, la Pontificia Fonderia di Campane Marinelli con il suo Museo della Campana. Per l'occasione il Comune organizza, attenendosi alle normative in materia di prevenzione del Covid-19, un incontro per presentare il progetto e i primi 50 km del Cammino, da Montebello sul Sangro (Chieti) ad Agnone, passando per Montelapiano, Villa Santa Maria, Roio del Sangro e Rosello (Chieti). Questi piccoli borghi si potranno visitare domenica 11, dopo una passeggiata nella Riserva naturale regionale Abetina di Rosello, organizzata nella Giornata del Camminare promossa da Federtrek. (ANSA).