Sisma L'Aquila: Amendola, uscita da infrazione buona notizia

(V. 'Sisma L'Aquila: tasse sospese; Amendola...' delle 10.02) (ANSA) - AREZZO, 07 OTT - "Oggi abbiamo avuto una buona notizia, dal 2009 c'era una pendenza con l'Ue per quanto riguarda le tasse degli imprenditori di L'Aquila. Con Confindustria Aquila siamo riusciti a risolvere un problema che arrivava da lontano. Le imprese di L'Aquila colpite dal terremoto al 90% non pagheranno più e usciamo dall'infrazione".

Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Vincenzo Amendola in un videomessaggio inviato all'assemblea annuale di Confindustria Toscana sud in corso ad Arezzo. (ANSA).