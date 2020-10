Incendi nel pescarese,notte di lavoro per i vigili del Fuoco

(ANSA) - ALANNO, 07 OTT - Ancora incendi la notte scorsa nel pescarese dove dall'una e trenta e fino alle sei, alcune squadre dei vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per domare due roghi che hanno interessato la zona di costa delle Plaie di Alanno e poi un territorio di sterpaglie nel comune di Pietranico. Da giorni, anche se ad intermittenza, a causa del vento e delle temperature elevate per il periodo, diverse zone del pescarese sono state interessate da incendi, in particolare in Val Pescara. (ANSA).