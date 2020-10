Napoli in Abruzzo: M5S, esposto per procedure illegittime

(ANSA) - PESCARA, 06 OTT - Domani il M5S abruzzese alla Regione in una conferenza stampa a Pescara esporrà le motivazioni dell'esposto che verrà presentato a vari enti sulla vicenda del Napoli a Castel di Sangro. "Per noi - spiega il capogruppo Sara Marcozzi - ci sono 5/6 aspetti che non quadrano, tra i quali la procedura usata per ospitare e finanziare il Napoli: pensiamo sia stata illegittima. Ci doveva essere o un bando o una manifestazione di interesse per permettere eventualmente ad altre squadre di partecipare all'offerta. Si sono invece limitati, a quanto ne sappiamo, ad accettare la richiesta del Napoli calcio; credo non si faccia così". Domani nel corso della conferenza stampa verranno illustrate tutte le iniziative che il M5S metterà in campo. (ANSA).