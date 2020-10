Finanza agevolata, incontri con Comitato Piccola Industria

(ANSA) - PESCARA, 06 OTT - Un faccia a faccia virtuale di 30 minuti durante i quali l'imprenditore potrà usufruire della consulenza di una società specializzata in finanza agevolata.

L'evento B2B 'Speciale Incentivi' è uno degli incontri da remoto organizzati dal Comitato Piccola Industria Chieti Pescara, giovedì 8 ottobre (9-17). "E' un'opportunità per le aziende del territorio - spiega Alessandro Addari, presidente del Comitato - in una congiuntura difficile come quella attuale. Fornire mezzi idonei che favoriscano la finanza agevolata è fondamentale per il rilancio del tessuto produttivo". Conoscere gli interventi disposti dal legislatore nazionale, regionale e comunitario mira a mettere a disposizione delle aziende strumenti finanziari (finanziamenti agevolati, sgravi fiscali, contributi a fondo perduto, garanzia del credito) a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. Le società che prestano consulenza sono associate a Confindustria Chieti Pescara e supportano le imprese associate nella presentazione, implementazione, rendicontazione di progetti di investimento. Per partecipare si può prenotare un appuntamento chiamando i numeri 085/4325541 e 085/4325511.

