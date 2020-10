Ritrovato morto escursionista disperso Gran Sasso

(ANSA) - TERAMO, 05 OTT - E' stato ritrovato il corpo senza vita dell'escursionista di 65 anni scomparso ieri sul Corno Piccolo. A trovare il cadavere dell'uomo un cane dell'unità cinofila dei Carabinieri. L'escursionista è stato ritrovato nell'area tra Prati di Tivo e la Madonnina, appena 100 metri a ovest rispetto al punto in cui aveva salutato ieri intorno alle 13 la moglie. L'uomo ha proseguito il percorso in direzione Madonnina, ma probabilmente ha scelto una scorciatoia ed è uscito dal sentiero, addentrandosi in un'area piuttosto ripida e scivolosa. E proprio mentre percorreva questa via impervia, l'escursionista è scivolato ed è volato giù per 20 metri, finendo sulle piante sottostanti. E' ancora da accertare se l'uomo sia finito giù perché scivolato o se abbia accusato un malore. L'uomo era partito ieri mattina da Prati di Tivo per un'escursione sulla Madonnina con la moglie. Ma poco prima delle 13 i coniugi si erano divisi, perché la moglie si era stancata e così ha lasciato il sentiero. (ANSA).