Incendi: roghi dalla notte scorsa in Val Pescara

(ANSA) - TORRE DEI PASSERI, 05 OTT - Dopo una tregua di alcune ore sono tornati gli incendi in Val Pescara e in particolare in località Colle della civetta di Torre de Passeri.

Dalla scorsa notte le fiamme stanno interessando la zona che era stata già colpita lo scorso fine settimana. Alle operazioni di spegnimento partecipano tre squadre dei vigili del fuoco del Comando di Pescara. Il vento e il caldo non agevolano il lavoro dei pompieri che dalla mattina potranno operare anche con un mezzo aereo. (ANSA).