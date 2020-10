Inaugurato monumento ai Caduti a Tussio

(ANSA) - L'AQUILA, 05 OTT - A Tussio (L'Aquila) è stato inaugurato il monumento ai Caduti realizzato dall'artista Valter Di Carlo e fortemente voluto dal vicesindaco Luigi Carosi, per rendere il giusto onore a quei compaesani che in passato hanno dato la vita per costruire l'Italia. La cerimonia è stata accompagnata dalla Fanfara Alpina sez. Abruzzi e presenziata dal sindaco di Prata d'Ansidonia Paolo Eusani, dalle delegazioni dei gruppi alpini Vaccarelli-L'Aquila, Barisciano e Ofena e dell'ass. naz. Combattenti e Reduci della provincia dell'Aquila.

