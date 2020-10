Frode da mezzo milione di euro su fondi, quattro denunciati

(ANSA) - POPOLI, 05 OTT - Una truffa per mezzo milione di euro di fondi comunitari e locali è stata scoperta dai militari della Tenenza Guardia di Finanza di Popoli, che hanno dato esecuzione ad una serie di controlli finalizzati al contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica con la denuncia di quattro persone. I controlli hanno riguardato realtà aziendali percettrici di finanziamenti pubblici stanziati con diversi 'bandi', anche a fondo perduto, finalizzati e sostenere lo sviluppo del territorio, mediante varie progettualità. In particolare è emerso come le società richiedenti il contributo pubblico, hanno ottenuto indebitamente l'erogazione mediante presentazione di falsa documentazione o false dichiarazioni. Sul totale dei contributi controllati per oltre 1, 5 mln di euro, circa un terzo, è risultato viziato da anomalie e violazioni tali da poterle configurare quali indebite richiesta e percezioni di erogazioni pubbliche. (ANSA).