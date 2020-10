Comunali: Avezzano; Di Pangrazio festeggiato in piazza

(ANSA) - AVEZZANO-SORBELLO, 05 OTT - "Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con me e ci hanno creduto sin dall'inizio di questa avventura che ricordo mi ha visto in campo con un progetto civico. Il mio primo pensiero va a mia madre e mio padre e poi a tutti gli avezzanesi". Così Giovanni Di Pangrazio nuovo sindaco di Avezzano, ed espressione di otto liste civiche e che ha prevalso sull'esponente del centrodestra Tiziano Genovesi. In piazza della Repubblica Di Pangrazio è stato accolto da centinaia di persone con maglie e bandiere biancoverdi. (ANSA).