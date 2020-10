Ballottaggi: Ferrara (centrosinistra) sindaco di Chieti (2)

(ANSA) - CHIETI, 05 OTT - E' Diego Ferrara, 66 anni, medico, il nuovo sindaco di Chieti, che al ballottaggio, superando Fabrizio Di Stefano, ha portato alla guida della città una coalizione che sarà di centrosinistra, ma anche civica grazie all'apparentamento con il candidato sindaco del polo civico, Paolo De Cesare.

Ferrara, che con la sua coalizione al primo turno aveva totalizzato il 22,5% dei voti, prende il posto di una amministrazione di centrodestra che negli ultimi dieci anni è stata guidata dal sindaco Umberto Di Primio, che oggi esce definitivamente da Palazzo di Città dove entrò nel 1993 per la prima volta, e dove negli anni, oltre a quello di sindaco, ha ricoperto anche il ruolo di vicesindaco e di presidente del Consiglio comunale. Una vittoria sicuramente storica quella di Diego Ferrara che ha puntato molta della sua campagna elettorale sul recupero del decoro in città e su un annunciato potenziamento delle politiche sociali. La sua affermazione che non è mai stata in dubbio fin dallo scrutinio delle prime schede, è stata salutata con applausi e cori da alcune centinaia di elettori, simpatizzanti e amici. (ANSA).