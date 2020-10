Ballottaggi: Avezzano; Genovesi, opposizione costruttiva

(ANSA) - AVEZZANO, 05 OTT - "Onore al sindaco Di Pangrazio.

Ad Avezzano (L'Aquila) ha vinto la vecchia sinistra, la città, probabilmente, non è ancora pronta al cambiamento vero.

Comunque, faremo una opposizione costruttiva davanti a proposte serie e per il bene di Avezzano e degli avezzanesi, invece faremo una opposizione dura con un muro invalicabile davanti a chi vuole fare la politica degli accordi e delle poltrone". Così il candidato sindaco del centrodestra, Tiziano Genovesi, all'esito del ballottaggio di Avezzano. "Da domani, con gli alleati, faremo una analisi per verificare se e quali errori ci sono stati. Contestualmente, da domani ripartiremo un centrodestra ancora più forte - conclude il 40enne imprenditore, coordinatore provinciale dell'Aquila della Lega.(ANSA).