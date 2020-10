Ballottaggi: Avezzano; Di Pangrazio 58,45%, Genovesi 41,55%

(ANSA) - AVEZZANO, 05 OTT - Il neo sindaco di Avezzano (L'Aquila), Giovanni Di Pangrazio, appoggiato da otto liste civiche e dal centrosinistra, ha ottenuto il 58,45 per cento pari a 10.322 voti, il suo avversario, Tiziano Genovesi, appoggiato da Lega, Fdi, Udc e Cambiamo, si è fermato al 41,55 con 7.337 voti. Di Pangrazio, 65 anni ex direttore generale della Provincia dell'Aquila, è per la seconda volta primo cittadino dopo la esperienza dal 2012 al 2017. Genovesi, 40enne imprenditore, segretario provinciale dell'Aquila della Lega, alla prima esperienza politica di livello.(ANSA).