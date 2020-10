Ballotaggi:Paolucci,da Chieti e Avezzano parte sfida Regione

(ANSA) - L'AQUILA, 05 OTT - "Da qui parte anche la sfida alla Regione".

Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, commentando le vittorie del centrosinistra ad Avezzano (L'Aquila) e Chieti. "Nelle due città al ballottaggio si è dimostrato che la esperienza del centrodestra in Regione, dopo quasi due anni, è già fallita e quindi la nostra attività sarà ancora più attenta - spiega ancora Paolucci -. In particolare a Chieti, la vittoria del Pd è stata straordinaria perchè intanto ha individuato una candidatura, indovinata, che ha saputo intercettare la voglia di cambiare della città e la voglia di non farsi imporre candidature da un modello antico, e poi ha saputo costruire alleanze trasversali che saranno molto produttive per il capoluogo teatino", conclude Paolucci. (ANSA).