Ballotaggi: Avezzano; Di Pangrazio,vittoria di chi ama città

(ANSA) - AVEZZANO, 05 OTT - "Abbiamo lavorato tanto, in particolare, con tutte quelle persone che volevano il bene di Avezzano (L'Aquila) e far vincere Avezzano e non condividevano le colonizzazioni degli altri, da domani cercherò di dialogare con tutti".

Così il neo sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, dopo la netta vittoria al ballottaggio, acclamato dal gruppo di persone, soprattutto giovani, che lo ha accompagnato al Comune.

"Voglio che Avezzano venga rispettata dagli altri territori, soprattutto lavoreremo per riformare quel gruppo vincente della Marsica che deve essere rispettato nel panorama regionale - spiega ancora - il primo provvedimento è per stesso quando visiterò le scuole perché il problema del covid va affrontato e contrastato".

(ANSA).