Coronavirus: 37 nuovi casi in Abruzzo, aumentano ricoveri

(ANSA) - PESCARA, 04 OTT - Sono 37 i nuovi casi di coronavirus accertati con i test delle ultime ore in Abruzzo: 17 si riferiscono al Pescarese, otto al Chietino, quattro al Teramano, quattro all'Aquilano e quattro a persone la cui residenza è in fase di accertamento. I positivi di oggi hanno età compresa tra 14 e 87 anni. Aumenta di 4 unità il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: sono in tutto 76, sei dei quali in terapia intensiva (dato invariato). Gli attualmente positivi salgono a quota 993. I guariti sono 3.101. (ANSA).